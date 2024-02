La muerte de Sebastián Piñera sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades chilenas, mientras surgen particulares datos previos a su deceso. Un usuario de X causó curiosidad por lo que sería una predicción sobre este hecho, pues en 2020 vaticinó la manera en que moriría el expresidente.

(También puede leer: Sebastián Piñera: las fallas del helicóptero ya habían sido advertidas, destapan informe)

Un sujeto identificado en redes sociales como Tony Musk (@pittchero) se convirtió en tendencia tras la muerte de Piñera, luego que se rescatara un trino de 2020 en el que aseguraba que el fallecido empresario moriría en un accidente aéreo, tal como sucedió en el Lago Ranco de Chile.

El escalofriante mensaje dejó perplejos a muchas personas, que señalaron que el sujeto había editado la publicación a conveniencia propia. Este reveló que no se había enterado del accidente, solo lo hizo hasta que un medio argentino dio la noticia.

“Dicen que tenía el post arreglado. No, desperté justo a la hora que murió, (hacía una siesta después de almuerzo) abrí Instagram y todavía no lo confirmaban, pero había sospechas, en eso una cuenta desde Argentina refloto mi post del 2020 y luego me acordé de que lo había escrito”, añadió.