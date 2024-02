Después de casi 24 horas, el presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales sobre la trágica muerte del expresidente de Chile Sebastián Piñera, quien se accidentó en el helicóptero que piloteaba en el sur de ese país.

“La pérdida de Piñera, expresidente de Chile, es lamentable. Muere salvando su familia y amigos, expreso mi condolencia a sus familiares”, publicó Gustavo Petro en su cuenta de X.

El mensaje del presidente Gustavo Petro se suma al que, tan pronto se conoció la noticia, enviaron los expresidentes Iván Duque, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, también en la red social X, antes conocida como Twitter.

“Siento el dolor más grande por la muerte de mi gran amigo y compañero Sebastián Piñera. Un líder único, un ser humano íntegro y un amigo como pocos que siempre apoyo a Colombia. Mi solidaridad con toda su familia”, escribió el expresidente Duque, quien agregó que siempre recordará su legado y estará en su memoria.

Uribe, por su parte, publicó: “El presidente Piñera fue un gran amigo de Colombia y en lo personal tuve con él una amistad, que mucho valoro, desde 2004″.

Y el expresidente Santos lamentó la partida de Piñera y envió a su familia sus “más sentidas condolencias”.

¿De qué murió Sebastián Piñera?

Los resultados de la autopsia, que de acuerdo con el Servicio Médico Legal (SML) duró cuatro horas, ya fueron entregados a la familia del mandatario, y demuestran que Piñera falleció a causa de “una asfixia por sumersión”.

Las autoridades no ofrecieron más detalles, por lo que aún no se ha determinado qué sucedió con exactitud: si se trató de un problema técnico producto de las malas condiciones climatológicas en la zona, con fuerte viento y lluvia, o algún problema físico del mandatario, de 74 años, que le habría hecho perder el control y no poder quitarse el cinturón de seguridad.

La Fiscalía señaló, no obstante, que la investigación todavía está en curso y sigue otras dos líneas: el peritaje del propio aparato, que debió ser sacado del lago y el interrogatorio a los tres supervivientes del accidente: la hermana del mandatario Magdalena Piñera y el empresario y amigo Ignacio Guerrero con su hijo, que lograron salir nadando.

