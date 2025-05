En las últimas horas se desató una controversia mundial por el avión que la familia real de Catar planea regalarle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según varios medios estadounidenses, dicha intención gira en torno a varios puntos éticos y legales relacionados con la aceptación de un Boeing 747-8, valorado en aproximadamente 400 millones de dólares, para ser utilizado como Air Force One (avión presidencial de ese país).

El avión en cuestión es un Boeing 747-8, específicamente una variante VIP conocida como “palacio volador”, según indicaron en Telemundo, debido a su lujoso diseño interior adaptado para clientes de alto perfil, como la familia real de Catar.

La aeronave es de tipo comercial de fuselaje ancho y de largo alcance, disponible en versiones de pasajeros (747-8I Intercontinental) y carga (747-8F Freighter). La variante VIP es una adaptación de la versión de pasajeros.

La aeronave mide 76,3 metros de largo, lo que lo convertía en el avión de pasajeros más largo del mundo hasta la llegada del Boeing 777X en 2020. Su peso máximo al despegue es de 447.700 kg (987.000 libras), por lo que es el avión más pesado fabricado por Boeing.

Asimismo, alcanza una velocidad de crucero de Mach de 0,86, lo que equivale a aproximadamente 1.060 km/h (660 mph) a una altitud de 35.000 pies. Su velocidad máxima certificada es de Mach 0,92 , alrededor de 1.135 km/h (705 mph), aunque rara vez se opera a esta velocidad en condiciones normales.

En cuanto a la capacidad, la versión comercial estándar de tres clases tiene espacio para 467 pasajeros.

Se dice que el avión puede incluir suites privadas, salas de estar y áreas para el personal, con capacidad para un número reducido de pasajeros (generalmente entre 30 y 100, dependiendo de la versión).

La variante que se le ofrece a Donald Trump está diseñada con materiales de alta calidad, incluyendo tapicería de lujo, acabados en madera exótica y detalles personalizados.

Cuenta con un salón principal con sofás, mesas de centro y techos sobredados, áreas de entretenimiento con pantallas de alta definición y asientos de cuero ajustables electrónicamente. También incluye un área de juegos para niños y zonas para la tripulación.

