Atlas dimitió con una carta que difundió en su cuenta de Twitter la misma semana en la que se agotaba su contrato de 130 días en el Gobierno y que no continuaba.

El siguiente trino contiene la carta en la que el médico dice que se le acaba su contrato con el gobierno de Donald Trump:

Honored to have served @realDonaldTrump and the American people during these difficult times. pic.twitter.com/xT1hRoYBMh

— Scott W. Atlas (@ScottWAtlas) December 1, 2020