Luego de casi año y medio del feminicidio de la joven colombiana de 18 años, quien era sobrina del exministro José Manuel Restrepo, su madre habló con Noticias RCN y contó cómo va el caso, en el que fue sindicado el exnovio de la joven, Allan Gil Romero, de 20 años.

“Entrar a la casa es un dolor horrible porque todos son recuerdos, yo bajo a la cocina y la veo cocinando porque le encantaba hacer galletas. El silencio tal vez es lo que más trabajo nos ha costado”, contó María Ximena Céspedes.

Apesadumbrada, la mujer señaló al medio que en estos momentos se encuentran a la espera de un “amparo”, lo cual, según explicó, en el marco de la justicia mexicana es similar a una tutela, pero sobre una prueba específica.

“Una vez se resuelva eso, en principio tendremos que iniciar el juicio, salvo que alguna de las partes ponga un recurso adicional”, señaló la madre de Ana María.

Se refirió también de manera directa al joven formalmente vinculado por la Fiscalía mexicana al feminicidio y aseguró que no le guarda ningún rencor, aunque espera que la justicia actúe frente al crimen que cometió.

“Si lo tuviera de frente me gustaría decirle que yo ya lo perdoné, que yo no tengo ningún rencor y que más bien me da pesar, porque mientras yo puedo ver el amanecer y salir a caminar, triste o no, pero salir a caminar y ver los colibrís volando, él está encerrado en una cárcel”, aseguró al medio.

¿Qué se sabe del feminicidio de Ana María Serrano en México?

Pese a que la familia de Ana María sigue esperando que se efectúe su reclamo de justicia, los detalles de la investigación fueron rápidamente divulgados, desde el momento en el que se dio a conocer el asesinato.

Así las cosas, se conoció luego de la autopsia que la joven colombiana murió “por asfixia mecánica debido a la compresión extrínseca del cuello”, lo que prueba que fue ahorcada.

Además del feminicidio, a Allan Gil se le acusa de intentar alterar la escena del crimen, pues luego de quitarle la vida a su expareja habría huido, para luego regresar y mostrarse sorprendido frente a las autoridades. Incluso, habría intentado confundir a la madre de la víctima, enviando mensajes desde el celular de la joven, para plantar la artificiosa teoría de un suicidio.

