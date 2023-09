En las últimas horas se conoció el lamentable asesinato de la joven Ana María Serrano, sobrina del exministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque, José Manuel Restrepo. Ella se encontraba en México estudiando Medicina, pues su sueño era ser cardióloga.

La mamá de la joven de 18 años, María Ximena Céspedes, habló con Noticias Caracol y contó detalles de lo que ocurrió el martes 12 de septiembre, día en el que ella fue asesinada.

(Lea también: Chat que exnovio respondió desde celular de Ana María Serrano lo delató; alteró escena)

Entre los detalles narrados por la madre, ella cuenta que su hija estaba sola y, presuntamente, la expareja de Ana María habría aprovechado para atacarla y quitarle la vida.

Lee También

Los padres de la víctima estaban en otro país, así que la joven se quedó en la casa. Aunque ya había terminado su relación con Allan Gil Romero, presunto asesino, él la seguía buscando y llamando.

“Estábamos de viaje con mi esposo. Yo hablé con ella y me dijo que estaba bien. Después de eso le dije que ya me iba a dormir y que la llamaba más tarde. A las 2:00 a. m, que acá [en México] eran las 6:00 p. m., entró una llamada desconocida al teléfono y no la contestamos; pero aproveché para llamarla de una vez para saber de ella; sin embargo, no me respondió”, relató la mamá.