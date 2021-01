El líder del partido republicano, al cual pertenece el saliente presidente Trump, ya le había dado la espalda hace algunas semanas cuando felicitó a Joe Biden por su victoria en las elecciones y le pidió a Trump “dejar el pataleo”.

“Recuperamos el Capitolio de manos de criminales violentos que [el pasado 6 de enero] intentaron evitar que el Congreso cumpliera con su deber”, dijo Mitch McConnell durante un discurso ante senadores de su país este martes, y luego lanzó un duro señalamiento contra Donald Trump:

“La turba fue provocada con mentiras por el presidente [Trump] y otras personas poderosas y trataron de usar el miedo y la violencia para detener la certificación de las elecciones del 3 de noviembre, en las que Trump perdió la reelección con Biden”, destacó McConnell en el discurso reseñado en el siguiente trino del canal institucional C-Span.

.@senatemajldr on the U.S. Capitol Attack: “The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people.” pic.twitter.com/QIeviyHkl3

— CSPAN (@cspan) January 19, 2021