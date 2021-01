Antes de la posesión, el presidente electo Joe Biden anunció este martes la nominación de Levine para que desempeñe el cargo de subsecretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, puesto bastante importante en medio de la pandemia del coronavirus.

Levine actualmente es la secretaria de salud de Pensilvania y profesora de pediatría de la Facultad de Medicina de Penn State. Además, se desempeñó como médica general del estado en 2015 y subsecretaria de salud en 2017.

Biden, igualmente, nominó este martes al político de California Xavier Becerra como secretario de Salud. Si el Congreso lo confirma, Becerra se convertirá en el primer hispano en encabezar el HHS.

En Estados Unidos los altos cargos del gobierno requieren la venia del Senado, que pasará a ser controlado por los demócratas después de que Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, tomen posesión este miércoles.

President-elect Joe Biden has nominated Dr. Rachel Levine as assistant health secretary. She would be the first out transgender federal official to be confirmed by the Senate. https://t.co/9qbPnX7lGr

— CNN (@CNN) January 19, 2021