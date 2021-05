El anuncio lo confirmó el responsable de la estrategia de vacunación de la Agencia Europea de Medicamentos, Marco Cavaleri, que celebró la decisión y dijo que será con el fármaco de Pfizer.

“Como estaba previsto, el comité de medicamentos para uso humano de la EMA aprobó el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech para los adolescentes de entre 12 y 15 años”, declaró Cavaleri, en rueda de prensa.

La Agencia Europea explicó, en un comunicado, que esta vacuna contra el COVID-19 se les aplicará a los menores bajo los mismos protocolos que se usan para personas de 16 años en adelante: “Se administra en dos inyecciones en los músculos de la parte superior del brazo, con tres semanas de diferencia”.

Además, dijo que luego de analizar los efectos del fármaco en 2.260 niños de entre 12 a 15 años, se encontró que las reacciones son casi las mismas que se han reportado hasta el momento.

La comisaria de Salud de la Unión Europea, Stella Kyriakides, aplaudió la decisión de la EMA y recordó en Twitter que “más allá de las decisiones de los gobiernos, en última instancia, esta decisión deben tomarla los padres para sus hijos”.

I welcome @EMA_News opinion on approving the BioNTech/Pfizer vaccine for 12-15 year olds.

Beyond the decisions of governments, this is ultimately a decision to be made by parents for their children.

Every step we take together brings us one step closer to ending the pandemic. https://t.co/koieYdUiVG

