Un vehículo se estrelló el lunes contra una tienda Apple en las afueras de Boston (Estados Unidos), matando a una persona e hiriendo a otras 16, dijeron autoridades locales, quienes investigan si el incidente fue intencional o no.

(Vea también: Accidente de avión de Latam pone a sufrir a cientos de pasajeros todo el fin de semana)

El uniformado detalló que la investigación está abierta y consideró el accidente ocurrido en la localidad de Hingham, en el estado de Massachusetts, fue algo completamente “impensable”.

“Fue una mañana impensable y la gente está tratando de superarlo y procesar lo que sucedió”, dijo.

El Departamento de Bomberos de Hanover había dicho antes en un comunicado en Twitter que un vehículo motorizado había ingresado en la tienda, dejando “múltiples heridos y atrapados”.

Imágenes transmitidas por la filial local de la cadena ABC mostraban a varias personas evacuadas en camillas, y se podía ver un gran agujero en la fachada y al vehículo de color oscuro adentro del edificio.

Lee También

La mayoría de los heridos fueron transportados al hospital South Shore en Weymouth, a unos cinco kilómetros de distancia, dijo a la AFP una portavoz del centro.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

SUV plows into Apple Store near Boston, one killed, over a dozen injured. pic.twitter.com/eZy1IP4RIj

#BREAKING: SUV that plowed through Apple Store in Hingham just towed from the scene.

As you can see it has extensive damage. One dead. 17 injured.

DA: Police talking with the driver. pic.twitter.com/VeP1kZi9A8

— Eli Rosenberg NBC10 Boston (@EliNBCBoston) November 21, 2022