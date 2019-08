green

De acuerdo con la cuenta de LinkedIn de la colombiana, se graduó en el año 2009 de ingeniera mecánica de la Universidad EAFIT de Medellín y luego, en 2013, viajó a Estados Unidos, exactamente a Miami para hacer un master en ciencias materiales, en la FIU (Florida International University).

Este claustro académico celebró el pasado martes el premio que le dio la Nasa a Rengifo. El Trailblazer Award (Premio Pionero), que se da a cualquier empleado de la Nasa que apoye el vuelo espacial humano durante los primeros siete años de su carrera, explica la universidad en su cuenta de Facebook.

“Sara fue seleccionada para este premio en función de su capacidad para identificar soluciones nuevas y creativas para el vuelo espacial, así como su esfuerzo de colaboración para lograr un objetivo en apoyo de la misión de la Nasa”, añade la FIU.

Rengifo, que inspecciona motores de cohetes, tanques, pistones y hace mantenimiento en la estación internacional de la agencia estadounidense, se mostró sorprendida al recibir tan prestigioso premio.

“Todos los jefes me decían felicitaciones y yo ni sabía por qué… Cuando ya me di cuenta de que me gané el premio me puse nerviosa, se me salieron las lágrimas, se me salió mi colombiana que llevo dentro y estaba muy emocionada“, dijo la colombiana citada por Blu Radio.

Sara también está encargada de tener en óptimas condiciones el sistema que mantiene el agua potable para los astronautas y que recicla la orina en los viajes espaciales, añade la emisora.

Cuando estaba a punto de terminar su maestría, la antioqueña empezó a buscar trabajo en la industria y a través del portal USA Jobs vio una oportunidad que ofrecía la Nasa.

Sin mucha confianza, aplicó y tan solo unos días después la llamaron para citarla para una entrevista. Se preparó “ampliamente” y recibió la noticia que le cambió la vida: “Le ofrecieron un puesto de tiempo completo en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la Nasa, donde trabaja (exactamente) como ingeniera de tribología y metrología”, relata la FIU, en su página web.