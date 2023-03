Los superhéroes de la pantalla grande tienen sus propios titanes detrás de los computadores. Ellos crean escenas que hacen vivir a la audiencia momentos de tensión, emoción y hasta alegría.

(Le puede interesar: ‘Los Bichos Raros’, la producción que tuvo más nominaciones a los Premios India Catalina)

Un colombiano es uno de ellos. Se llama Mauricio Botero, bogotano y artista de animación y visualización. Trabaja en la industria de efectos visuales en proyectos como ‘Loki, serie de televisión de Marvel Studios y la reciente película, ‘Ant-man and The Wasp: Quantumania’, actualmente en la cartelera colombiana.

Ant-man and The Wasp:

Botero estudió Comunicación Audiovisual y Multimedios en la Universidad de La Sabana, además hizo un ‘Master of Fine Arts’ en Animación en ‘Savannah College of Art and Design’.

Se enamoró del cine cuando vio la primera entrega de la película ‘Iron man’. Dice que: “Mi trabajo consiste en ayudar al equipo encargado de grabar una serie de televisión o una película, brindo apoyo al director para que se dé cuenta si la historia está funcionando o no, antes de gastar una gigantesca cantidad de dinero que necesitan para el rodaje y los efectos visuales durante la post producción”.

(Lea también: “No es tan mala”: guionista de ‘Ant-Man: Quantumania’ se defiende de las críticas)

Durante sus estudios en Colombia le apasionaban la historia del cine, la post producción de video, y el trabajo de cámaras. Ahora combina la animación de personajes digitales y manejo de cámaras para ayudar a contar la historia por medio de cinematografía y la actuación de los personajes.

“Todo se desarrolla en un ambiente digital por medio de un software 3D, en el cual se puede apreciar una versión de la película mucho más fiel a las leyes de física del mundo real, que otros procesos de planeación (como el storyboard)”.

Lee También

Cuando usted vuelva a ver una película de superhéroes en salas de cine, tal vez, el talento de Mauricio esté detrás de las escenas, que lo lleven a mundos alternativos, en el que los superhéroes también son de carne y hueso.