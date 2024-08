Las autoridades ucranianas emitieron el martes nuevas alertas aéreas en gran parte del país ante la salida de bombarderos y drones rusos hacia su territorio, un día después de un masivo ataque de Moscú contra sus infraestructuras energéticas.

(Vea también: Se intensifican los combates en Donbas, mientras ciudades como Pokrovsk se vacían)

Rusia lanzó el lunes cientos de drones y misiles contra infraestructuras energéticas en Ucrania, que causaron la muerte de al menos cuatro personas y llevaron al presidente ucraniano Volodimir Zelenski a reclamar la ayuda de sus aliados europeos.

Posteriormente, reportó que drones de ataque también se dirigen a Ucrania. Además, el lunes, Rusia apuntó contra 15 regiones en la mayor campaña de bombardeos realizada en semanas, en la que se utilizaron “más de 100 misiles de distinto tipo y un centenar de [drones] Shahed”, según Zelenski.

Lee También

Se trata de “uno de los ataques rusos más importantes”, declaró el mandatario. “Hay muchos daños en el sector de la energía”, agregó.

The elimination of the consequences of the Russian strike is still ongoing. In total, over 120 missiles of various types and more than a hundred “Shaheds” were launched. The missile launch areas against Ukraine included, among others, the airspace of the Kursk and Belgorod… pic.twitter.com/jXM3oNAadw

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2024