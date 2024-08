Por: RFI

RFI (Radio France Internationale) - radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más*, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus progra... Visitar sitio

Mientras en el frente oriental continúa la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, los combates son especialmente encarnizados en la región ucraniana de Donetsk, sobre todo en Pokrovsk, Toretsk y Chasiv Yar. Los avances rusos están obligando a huir a miles de residentes.

Con la enviada especial de RFI a Pokrovsk, Emmanuelle Chaze

Ante los avances rusos en la región de Donetsk, los niños de 90 municipios han sido evacuados. Pero más de 4.000 permanecen en las inmediaciones de la línea del frente, sobre todo en los sectores de Bajmut y Kramatorsk, según el gobernador local, Vadym Filashyn.

Muchos de los miles de desplazados internos están llegando o pasando por Pokrovsk, como Valeria, una madre de tres hijos que acaba de llegar con ellos desde Myrnohrad: “Nos vimos obligados a evacuar, ya que veníamos de la ciudad de Myrnohrad. Aunque, en principio, habíamos planeado hacerlo, no pensábamos que ocurriría tan rápidamente. Fue muy difícil salir, dejar la casa. Al fin y al cabo, es la casa de mi padre, donde pasé toda mi infancia”, explica.

“La situación se había vuelto insoportable”

“La situación se había vuelto insoportable: no había guarderías, ni escuelas, absolutamente nada”, continúa. “Y durante mucho tiempo, estuvimos una semana sin luz. Las bombas caían literalmente a pocas calles de nosotros. Fue muy aterrador, pero no quiero irme al extranjero, es mejor estar en algún lugar de Ucrania que ir a otro país donde no conozco el idioma, pero es difícil para mí, con tres niños, es muy difícil”. “Es mejor estar en algún lugar de Ucrania, cerca de tu familia”, añade Valeria.

El respiro de Valeria duró poco. En Pokrovsk, una ciudad con una población de 60.000 habitantes hace apenas un mes, las autoridades han dado a los residentes una semana para marcharse, ya que los rusos están a sólo 10 km de distancia.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.