Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, miembro de la disidencia de las Farc, fue retenido el miércoles 12 de febrero de 2025 en Bogotá luego del cierre del tercer ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y ese grupo armado.

¿Quién es alias ‘Araña’?

El jefe guerrillero es miembro de los ‘Comandos de la frontera’, uno de los dos grupos que conforman la Coordinadora, fue requerido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI, de la Fiscalía) en cumplimiento de una circular roja de Interpol.

De acuerdo con el periódico El Espectador, alias ‘Araña’ es oriundo de Cali, pero se crió en el departamento de Putumayo desde los 7 años.

La Coordinadora reúne a los Comandos de la Frontera y la llamada Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que el año pasado se fraccionaron de la Segunda Marquetalia -encabezada por ‘Iván Márquez’-, para negociar la paz con el Gobierno.

Durante el operativo realizado en un hotel en el occidente de la capital, en el que estaban reunidos los disidentes de las FARC con miembros del equipo negociador del Gobierno, un agente del CTI explicó: “No lo llevamos capturado, sino retenido”.

En el mismo video, Rojas, sorprendido, dijo que esa disidencia estaba “comprometida con la paz del país”.

Después de la retención de Rojas, llegó al lugar el consejero comisionado para la paz de Colombia, Otty Patiño, para ponerse al frente de la situación.

Alias ‘Araña’ fue reconocido el año pasado como uno de los negociadores de la hoy fragmentada Segunda Marquetalia y, por tanto, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura que tenía vigentes.

A finales de 2024, el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano acordaron una agenda de negociación que tiene que ver con transformaciones territoriales; seguridad en territorios y para comunidades; medidas y rutas de seguridad jurídica para integrantes de estructuras guerrilleras; y participación política.

Igualmente, pactaron que los ciclos de negociación de la paz se realizaran en Colombia en un esquema rotatorio, con lo que la mesa sesiona en varios sitios del país, como ya lo hicieron en Puerto Asís, capital del departamento del Putumayo, y en Nariño, en los que tienen presencia esas disidencias

Lee También

¿Cuáles delitos se le adjudican a alias ‘Araña’?

Según la JEP, citada por el medio mencionado anteriormente, alias ‘Araña’ fue condenado a 29 años de cárcel por homicidio y concierto para delinquir agravados; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones. Se especificó que estos delitos los cometió cuando era integrante de Los Rastrojos.

Para el año 2017, el Gobierno lo designó como gestor o promotor de paz y salió de la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

En conversación con Colombia+20, alias ‘Araña’ relató que regresó a la guerra por “intimidaciones”, pues “yo no encontraba garantías de seguridad para estar acá, a pesar de que tenía funciones de gestor de paz, la Policía me detenía y me perseguía, entonces un día me tocó amanecer en el monte y ahí decidí que tenía que volver a las armas para protegerme“.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.