La cifra de muertos aumentó, tras el hallazgo de dos nuevas víctimas este domingo cerca del autocar, informó la Guardia Civil.

El siniestro sucedió mientras el vehículo cruzaba un puente en Galicia, el sábado hacia las 21:30, en plena Nochebuena, en el municipio de Cerdedo-Cotobade, cerca de la frontera entre España y Portugal.

Según un portavoz del cuerpo de seguridad, una de las dos nuevas víctimas es una mujer. La otra es un hombre, cuyo cuerpo fue localizado, pero los rescatistas todavía no han podido recuperarlo, precisó el vocero.

(Le puede interesar: Suben a 15 los muertos por explosión de camión en Sudáfrica; hay angustia en el país)

Los dos primeros cuerpos sin vida fueron encontrados cerca del vehículo, precisando que otras dos personas -una de ellas, el conductor- habían sido rescatadas con vida y hospitalizadas.

“Podría haber más gente dentro del autobús”, precisaron los servicios de emergencia, que publicaron en redes sociales una impresionante foto tomada desde el aire, en la que se ve el autocar sumergido en el río, de caudal agitado. Según la Guardia Civil española, hay desaparecidos.

BREAKING: #BNNSpain Reports.

Two people have died & two more have been injured in a bus accident in the northwest region of Galicia, Spain.

The bus drove off a bridge & fell 75 meters into a river. The cause of the accident is currently unknown.

#Accident #Emergency #Spain pic.twitter.com/54Afhg9fsV

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 25, 2022