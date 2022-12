“Es un día verdaderamente triste, no solo para nuestra provincia, sino para nuestro país”, dijo por su lado en declaraciones que recogen este domingo medios locales el jefe de Gobierno de la provincia de Gauteng, Panyaza Lesufi.

Una cincuentena de personas resultaron heridas, según informaron el sábado los servicios de emergencia del distrito metropolitano de Ekurhuleni, al este de Johannesburgo.

En esa zona se encuentra Boksburg, la localidad donde tuvo lugar la explosión, después de que el camión cisterna quedara atascado bajo un puente y el roce con la parte superior del vehículo provocara el fuego.

#LATEST : The death toll from the tanker #explosion in #Boksburg , east of Johannesburg, has risen to 15. Three of the dead worked at nearby O.R. #Tambo Memorial Hospital, which was severely damaged by the blast. pic.twitter.com/JzKs4JPmN8

Lee También

Según Ntladi, seis bomberos acudieron para extinguir las llamas pero, mientras lo intentaban, tuvo lugar una explosión, que afectó también a los edificios colindantes.

An explosion occurred while a tanker loaded with liquefied petroleum gas (LPG) was passing under a bridge in the Boksburg region in Johannesburg, South Africa. 10 people died. #Africa pic.twitter.com/kVEqnLAOps

(Le puede interesar: Al menos 4 muertos en accidente de bus que cayó 75 metros hacia río, en España)

En este sentido, se desataron incendios en dos viviendas y también se vio afectado el Hospital Tambo Memorial, situado a unos 100 metros del incidente, a donde fueron llevadas inicialmente algunas víctimas, si bien tuvieron que ser luego evacuadas al derrumbarse parte del techo de la sala de urgencias.

“La explosión alcanzó nuestra sala de urgencias de tal manera que los pacientes tuvieron que ser evacuados (…) Transeúntes han resultado heridos, incluyendo algunos de nuestros trabajadores”, señaló el sábado el director ejecutivo del centro médico, Zenzo Ndabula.

The death toll from the tanker explosion in #Boksburg, east of Johannesburg, has risen to 15.

Three of those killed were employees of the nearby #Tambo Memorial Hospital, which was badly damaged by the explosion.

Premier Lesufi was also on-site in #Boksburg. pic.twitter.com/zOpVgIOkcV

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 25, 2022