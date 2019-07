Este anuncio, que Donald Trump tilda de “totalmente falsa”, se produce en un contexto de gran tensión entre Irán y Estados Unidos, un año después de la retirada estadounidense del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, y en medio de la creciente escalada en el Golfo.

“Los que traicionaron deliberadamente a su país fueron entregados a la justicia. Algunos fueron condenados a muerte y otros a largas penas de prisión“, declaró a la prensa el jefe del contraespionaje iraní, cuya identidad no fue revelada.

Los sospechosos trabajaban “en sectores sensibles” o en actividades privadas ligadas a estos sectores y actuaban independientemente los unos de los otros, añadió, sin indicar cuántos habían sido condenados a muerte.

“El reporte de que Irán capturó a espías de la CIA es totalmente falso. Cero verdad. Solo más mentiras y propaganda (como la de su dron abatido)“, dijo Trump en Twitter.

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess!

