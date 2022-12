Este martes se confirmó el fallecimiento de un guardia de seguridad del estadio de Lusail, quien permaneció en una unidad de cuidados intensivos (UCI) a causa de una grave caída sufrida el sábado, según dio a conocer la organización del Mundial de Qatar 2022 en un comunicado.

En el documento, los organizadores precisan que el sábado 10 de diciembre John Njau Kibue sufrió la caída mientras estaba prestando su servicio.

My sincere condolences to the family of John Njau Kibue. pic.twitter.com/qzjlH3nTWA

— Cyprian, Is Nyakundi (@CisNyakundy) December 14, 2022