Lionel Messi volvió a dejar ver sus ansias por brillar con la selección de su país en el encuentro de cierre del grupo C de la Copa del Mundo.

El delantero intentó abrir el marcador por todos los medios en la primera parte del compromiso disputado en el Estadio 974, de Doha, pero ante la imposibilidad recurrió a otros recursos.

Fue así como en el minuto 37 trató de cabecear una pelota adentro del área, pero terminó en el piso ante la salida del arquero Wojciech Szczesny. El VAR interpretó que hubo infracción y se decretó pena máxima.

La popular ‘Pulga’ tomó la pelota para ejecutar la falta, pero su rostro dejó ver el nerviosismo que tenía, a tal punto que el portero le detuvo el remate sin mayor problema.

El argentino pateó con pierna izquierda, a media altura y hacia el palo izquierdo de Szczesny, que no tuvo dificultad en identificar la intención del Messi.

En video, el momento de la atajada:

Las redes sociales no perdonaron el desacierto del atacante de la Selección Argentina y le dieron con toda clase de bromas, burlas y datos, como el de ESPN, que destacó:

Sin embargo, muchos otros recordaron al boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su polémica con el jugador, al que increpó por una supuesta patada a la camiseta del cuadro azteca. No obstante, el púgil posteriormente se retractó.

Acá, algunas de las publicaciones más ingeniosas:

Lionel Messi is the first player in HISTORY to have 2 penalties saved in the World Cup 😱 pic.twitter.com/LcdbaVtco7

— ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2022