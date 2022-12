Portugal superó los octavos de final del Mundial Qatar 2022 sin despeinarse, al golear 6-1 a Suiza, en un juego que tuvo como gran novedad la suplencia de Cristiano Ronaldo.

(Vea también: Portugal aplastó a Suiza y ya conoce su rival para los cuartos de final de Qatar 2022)

El equipo que dirige Fernando Santos contó con el protagonismo de Gonçalo Ramos, quien fue el encargado de remplazar a Ronaldo, y de qué manera, pues anotó tres de los seis goles que le sirvieron al elenco luso para avanzar de ronda.

Más allá de la goleada ante Suiza, las cámaras se enfocaron en la situación de Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, quien en este partido fue suplente y tan solo estuvo 20 minutos en cancha. Todo, luego de la discusión que tuvo con Fernando Santos en el pasado duelo de fase de grupos ante Corea del Sur.

Así las cosas, tras el pitazo final, las cámaras de la transmisión se fueron con Cristiano Ronaldo, quien se fue solo a agradecerles a los simpatizantes lusos que estuvieron en estadio; mientras que la mayoría de sus compañeros celebraban en mitad de cancha el tiquete a la siguiente ronda.

En las imágenes se puede ver a Ronaldo solo, con cara de pocos amigos, y con el brazalete de capitán en la mano. Una escena que, para muchos, refleja el presente del astro portugués.

Lee También

Cabe resaltar que en el final del partido, durante la atención a medios, Fernando Santos se refirió a la situación de Cristiano Ronaldo y comentó que el capitán tenía total conocimiento de la formación y que no puso ningún problema.

Fernando Santos on Cristiano Ronaldo: “There is no problem with our captain. We've been friends for years. We spoke before the game and he had no issue with my decision. He’s an example.” ❤️🇵🇹 pic.twitter.com/Oxd3NI5ZtV

— SPORTbible (@sportbible) December 6, 2022