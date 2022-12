Acostumbrado a dar de qué hablar en las redes sociales, ya sea por su forma de relatar o por sus fuertes posturas acerca del fútbol colombiano, en esta ocasión el narrador Eduardo Luis López se ha convertido en tema de conversación por sus extravagancias durante el Mundial Qatar 2022.

López, quien actualmente hace su labor para el canal RCN y participa en los diferentes espacios de Win Sports, ha sido centro de la controversia por su nuevo corte de cabello: en el que volvió a tener como homenajeado al delantero de Portugal Cristiano Ronaldo, suplente en la goleada (6-1) ante Suiza.

Aunque el periodista ha sacado pecho en sus perfiles diciendo que la imagen del astro luso le quedó idéntica a la que pidió que le hicieran, lo cierto es que se le notan ciertos imperfectos que la hacen llamativa la vista; en especial en los ojos, que hacen que su ‘oda’ al ‘Bicho’ haya pasado a ser una burla.

Eduardo Luis asistió este martes al estadio de Lusail con la esperanza de ver a Ronaldo en acción, pero tuvo que esperar a los 73′ para apreciar a su ídolo, pues el técnico Fernando Santos lo mandó al banco. Una determinación que ‘encendió’ las redes, pero de la que salió bien librado el estratega.

Mientras tanto, el relator antioqueño se hizo viral por un posteo que hizo el medio argentino ‘T y C Sports’, que lo confundió con un hincha portugués y cuestionó, de entrada, su corte. “Se quiso hacer a CR7 pero se parece a…”, publicó en Instagram el reconocido canal de fútbol y deportes del país del sur.

“Un portugués y su corte de pelo muy particular durante el cruce ante Suiza”, agregó ‘T y C’, que no había identificado al protagonista de este ‘tributo’, que tal parece no salió también Llama la atención, eso sí, lo rápido que le crece el cabello a Eduardo Luis, para hacerse estos diseños en poco tiempo

En los comentarios se ve cómo lo comparan con otros jugadores, como el ‘Bichi’ Fuertes y David ‘El Guaje’ Villa, entre otros; e incluso con el presentador argentino Marcelo Tinelli, menos con Cristiano Ronaldo, a quien quiso llevar en su cabeza el hombre de los ‘Domicilios’ en el fútbol colombiano.

