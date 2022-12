Este martes 20 de diciembre, los jugadores de la selección ‘albiceleste’ llegaron a Argentina. En la madrugada hubo la primera caravana de celebración y hasta casi ocurre un accidente con un cable de alta tensión.

Pero el festejo real será desde las 11 a. m. y el mediodía (hora Argentina). Los futbolistas harán otra caravana por varios sectores de Buenos Aires y llegarán al Obelisco, sitio icónico de la ciudad, y por donde pasaron con el avión. Allí los esperan miles de hinchas para festejar una vez el título del Mundial Qatar 2022.

Desde la madrugada, los aficionados se han acercado poco a poco al Obelisco para espera a Lionel Messi y el resto de jugadores que harán parte de esta celebración.

Así es como luce actualmente la celebración de Argentina:

Indignación en Argentina

Aunque inicialmente habían dado una ruta, esta no se está cumpliendo y los jugadores no han podido pasar por donde está la mayoría de los hinchas. El Obelisco ya no será el sitio en el que pasen los jugadores.