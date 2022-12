Antonela Roccuzzo demostró si es verdad que tuvo problemas para celebrar con Lionel Messi

Las fotos de Antonella sobre el terreno de juego junto a sus tres hijos, otros niños y hasta dándole besos a la Copa del Mundo fueron la demostración de que las especulaciones sobre una supuesta prohibición para que ella y el resto de mujeres bajaran al campo de juego eran mentira.

En redes sociales, algunas personas empezaron a difundir el falso mensaje de que ninguna mujer podía acompañar a los futbolistas en la cancha, pero luego del apasionante 3-3 entre Argentina y Francia que se definió por penaltis a favor de la ‘albiceleste’, todos esos cuentos se fueron al piso.

Antonella, que cada partido se llevaba la atención de las cámaras, estuvo en el foco de todos en la final. A ella la vieron orando antes de que comenzara el juego, celebrando los goles de Lionel Messi y cuando estuvo en el campo de Lusail.

Desde que Messi supo que era campeón empezó a buscar a su pareja en la tribuna y luego de varios minutos, ella y sus hijos bajaron al campo para abrazarse y besarse intensamente.

(Vea también: Colombiana es esposa de futbolista argentino campeón del Mundial: tiene pacto con Antonela)

Son muchas las fotos de familia Messi Roccuzzo junta y las redes sociales están llenas de imágenes que ellos van a guardar para la posteridad. Estas son algunas que han marcado a miles de personas.

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 18, 2022

Mateo Messi running away with the Golden Ball trophy 🤣 pic.twitter.com/F5KfC0JdRP

— B/R Football (@brfootball) December 18, 2022