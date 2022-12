La colombiana y la argentina aparecen al lado de otras esposas del viejo Barcelona FC, de la época en la que todavía estaban Lionel Messi y Gerard Piqué (que se retiró luego de la separación con ‘Shaki’).

En la publicación de Antonella no solo se ve la foto en la que ella aparece junto a Shakira, sino otras tres postales donde no posó la cantante de ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’, sobre quien decían no tenía una buena relación con los allegados de Piqué, a diferencia de la nueva novia de él, Clara Chía.

Entre esas otras parejas de exfutbolistas del equipo catalán, en las instantáneas están Sofía Balbi y Ainê Coutinho, amores de Luis Suárez y Philippe Coutinho, respectivamente.

Esta es la publicación completa de la pareja del capitán de Argentina (selección que llegó a la final del Mundial Qatar 2022 con Francia); la foto de ella con la barranquillera es la segunda, por lo que para poder verla hay que dar clic sobre las flechas o deslizar:

Por qué dicen que a la esposa de Messi le cae mal Shakira

Son dos las versiones que circulan al respecto: la primera tiene que ver con Núria Tomás, ex de Piqué a la que, especulan, él le fue infiel con ‘Shaki’. Esa situación habría molestado a Antonella, que para ese momento era muy amiga de Núria.

La otra hipótesis es un desplante que la arista de ‘Me enamoré’ le habría hecho a la mujer de ‘la Pulga’ en un asado que organizó en su casa y en el que, dicen, Shakira Isabel no se habría portado del todo bien y, al parecer, hizo un bochornoso ‘show’ por un chorizo.

Ninguna de las dos opciones ha sido confirmada por las involucradas, pero se cree que con el tiempo habrían limado un poco las asperezas, al punto que cuando Shakira se separó de Gerard, Antonella le envió mensajes de apoyo.