La Lotería de Santander jugó este viernes 21 de noviembre y sus miles de apostadores en Colombia aguardan por el resultado. Cada viernes trae la oportunidad de cambiar vidas con su millonario premio mayor.

Resultados de la Lotería de Santander del 21 de noviembre

El número ganador y premio mayor de 6.000 millones de pesos de la Lotería de Santander fue el 0172 de la serie 371.

¿Qué números cayeron en la Lotería de Santander?

Además de ese premio mayor, la lotería santandereana entregó los siguientes premios secos: cuatro de 100 millones de pesos, cinco de 50 millones de pesos, cinco de 20 millones de pesos, cinco de 10 millones de pesos y cinco de 5 millones de pesos.

Súper seco de 500 millones de pesos Lotería de Santander: 7410 de la serie 228.

¿Qué día se juega la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a partir de las 11:00 p. m. y es transmitida en directo por canal TRO. Además, puede seguir el sorteo a través de sus redes sociales oficiales y consultar los resultados aquí mismo, en Pulzo, apenas se anuncien los números ganadores.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Santander?

Aquí le dejamos un paso a paso para que no pierda la oportunidad de saber si es el próximo ganador: