La Lotería de Bogotá jugó este jueves 20 de noviembre y sus miles de apostadores en Colombia aguardan por el resultado. Cada jueves trae la oportunidad de cambiar vidas con su millonario premio mayor.

Resultados de la Lotería de Bogotá 20 de noviembre

El número ganador y premio mayor de 14.000 millones de pesos de la Lotería de Bogotá fue el de la serie .

¿Qué día se juega la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá se juega todos los jueves a partir de las 10:50 p. m. y es transmitida en directo por Canal Uno. Además, puede seguir el sorteo a través de sus redes sociales oficiales y consultar los resultados aquí mismo, en Pulzo, apenas se anuncien los números ganadores.

Cuáles son los premios secos de la Lotería de Bogotá

Además de ese premio mayor, la lotería bogotana entregó los siguientes premios secos: uno de 500 millones de pesos, uno de 250 millones de pesos, cinco de 50 millones de pesos, ocho de 20 millones y diez de 10 millones. Además, entrega una camioneta Ford Scape SE Híbrida 2023 y otra Mazda CX-30 GT LX Híbrida.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería del Bogotá?

Aquí le dejamos un paso a paso para que no pierda la oportunidad de saber si es el próximo ganador:

Visite nuestra página: manténgase conectado a Pulzo, donde actualizaremos la información en tiempo real.

Busque su número: revise el número y serie que jugó y compárelo con los resultados oficiales.

Verifique premios secundarios: Aunque no haya ganado el premio mayor, hay muchas otras combinaciones ganadoras que podrían traerle una gran sorpresa.

