La Lotería de Manizales jugó este miércoles 1 de octubre y sus miles de apostadores en Colombia aguardan por el resultado. Cada miércoles trae la oportunidad de cambiar vidas con su millonario premio mayor.

Resultado Lotería de Manizales 1 de octubre

El número ganador y premio mayor de 2.600 millones de pesos de la Lotería de Manizales fue el de la serie .

¿Qué números cayeron en la Lotería de Manizales?

Además de ese premio mayor, la lotería entregó los siguientes premios secos: dos de 300 millones de pesos, tres de 200 millones de pesos, cinco de 100 millones de pesos, diez de 80 millones de pesos, diez de 60 millones de pesos, y diez de 40 millones de pesos.

Secos de 300 millones de pesos:

de la serie.

de la serie.

Secos de 200 millones de pesos:

de la serie.

de la serie.

de la serie.

¿Qué día se juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales se juega todos los miércoles a partir de las 11:00 p. m. y es transmitida en directo por Telecafé. Además, puede seguir el sorteo a través de sus redes sociales oficiales y consultar los resultados aquí mismo, en Pulzo, apenas se anuncien los números ganadores.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Manizales?

Aquí le dejamos un paso a paso para que no pierda la oportunidad de saber si es el próximo ganador:

Visite nuestra página: manténgase conectado a Pulzo, donde actualizaremos la información en tiempo real.

Busque su número: revise el número y serie que jugó y compárelo con los resultados oficiales.

Verifique premios secundarios: Aunque no haya ganado el premio mayor, hay muchas otras combinaciones ganadoras que podrían traerle una gran sorpresa.

