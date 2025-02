Guette, un talentoso intérprete de música regional mexicana y querido participante de los realities ‘Factor X’ y ‘Yo me llamo’, fue encontrado sin vida en la vereda Barranco Bajo, presentando múltiples signos de violencia.

La confirmación de su muerte ha dejado a familiares, amigos y seguidores sumidos en el dolor. Su hermana Saray Guette, a través de su cuenta de TikTok, compartió un emotivo mensaje junto a varias fotografías de la infancia de ambos: “Nos dejaron un luto eterno en el corazón y en la música; por mucho honor puedo decir que dejaste la música regional mexicana por lo alto. Te amo manito”, escribió.

De igual manera, se ha planificado, de acuerdo con fuentes de Noticias RCN, que el cuerpo de Zaír Guette sea trasladado desde Valle del Cauca a su ciudad natal, Barranquilla, donde se realizarán las exequias. La familia espera que en este último adiós, amigos, familiares y seguidores tengan la oportunidad de despedir al joven artista.

La situación ha conmocionado también a figuras cercanas a Guette, como el cantante Luis Ángel Rengifo Vega, conocido como ‘Engell Melody’, quien compartió su dolor y sorpresa frente a la situación a través de su cuenta de Instagram.

Rengifo reveló que había aconsejado a Guette salir del país por seguridad, dada la seriedad de las amenazas que había recibido: “Marica, estoy llamando a Zaír y no me contesta, esto tiene que ser una broma… esto no puede ser verdad, él sí me dijo que lo estaban amenazando, pero en Barranquilla, no por allá… él ya había hablado con esa gente, lo habían dejado quieto”, relató el artista.

¿Cómo fue el hallazgo de los cuerpos de Zaír Guette y su mánager Teddy Vergara?

El hallazgo del cuerpo fue alertado por habitantes locales a la Policía del Valle del Cauca, que junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía General de la Nación, ejecutaron el levantamiento del cuerpo.

El artista presentaba heridas de tortura y la causa de su muerte fue identificada como un disparo en la cabeza. Adicionalmente, el mánager del cantante, Teddy Vergara, fue hallado herido gravemente en el mismo lugar y, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció tras horas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El comandante de la Policía en la región, Darío Gaitán Camelo, mencionó que se están considerando como hipótesis las amenazas previas recibidas por el cantante, especialmente aquellos mensajes que indicaban peligros en Barranquilla, aunque el ataque sucedió en Valle del Cauca.

