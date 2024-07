La actriz Yesenia Valencia, creadora de Smartfilms, narró su angustia por culpa de la suplantación de identidad de ella y su esposo, el libretista Mauricio Navas, situación por la que no ha podido pedir créditos bancarios.

Quien interpretó a Silvia López de Durango, la suegra del ciclista Rigoberto Uráno en la telenovela ‘Rigo’, de RCN, dio detalles de lo ocurrido:

“No me gustan los créditos entonces no uso tarjetas de ese tipo, pero llegó un momento en el que la empresa necesitaba una tarjeta de crédito y como yo era la representante legal entonces me dice mi vicepresidente financiero: ‘‘Yese’, estás reportada y por eso el banco no nos entrega la tarjeta’. Y le dije: ‘¿Qué? Eso no puede ser posible’“.