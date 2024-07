Juliana Gaspar, una de las participantes más queridas del ‘Desafío’, fue eliminada tras una intensa prueba en el ‘box’ negro. Desde el inicio de la competencia, la competidora se destacó no solo por su dulce personalidad, sino también por su impresionante desempeño en las pruebas.

(Vea también: ‘Campanita’ confrontó a Gaspar, reciente eliminada del ‘Desafío’: “Necesito respuestas”)

Sin embargo, su fortaleza y determinación no fueron suficientes para mantenerla en el juego, y tuvo que despedirse del programa, dejando una profunda huella entre sus compañeros y seguidores.

Luego de su eliminación, Gaspar fue invitada al espacio del ‘Desafío’ de Pulzo para compartir su experiencia y dar su opinión sobre el programa. Durante la entrevista, expresó sus sentimientos sobre la competencia y reflexionó sobre los momentos más destacados de su participación.

Uno de los comentarios más sorprendentes fue cuando reveló quién era la persona cuya salida no le dolió durante el programa.

A la pregunta si le dolió la salida de Lina y de ‘Campanita’, la participante contó:

“Me dolió la salida de Lina, porque incluso cuando volvió ella, yo lloré. Yo no entendía por qué ella se iba a ir en ese ‘desafío’ a muerte. Además, tuve mucho ‘feeling’ con ella”.

Por otro lado, contó: “La salida de ‘Campanita’ no me dolió tanto, siendo sincera. Porque yo sentí que él se rindió, entonces si no quería estar acá prefiero que salga así y no estar en un lugar en el que no se sentía bien”.