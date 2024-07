Por: Q'HUBO MEDELLÍN

El actor Emmanuel Restrepo Zapata en varias oportunidades ha hablado de su vida personal, en especial de su orientación sexual. Recientemente, contó que el poliamor está entre sus preferencias.

El artista, reconocido por interpretar a Carmelo en bioserie ‘Rigo’ y por su papel de host en ‘La casa de los famosos’, habló sin tapujos durante una entrevista con la emisora Tropicana, de Caracol Radio.

Resulta que el locutor Jota Flórez le preguntó por su pareja y el Emmanuel contestó que no tiene y que su última relación la terminó hace un año, aclaró que esta persona no forma parte de la farándula.

El locutor quiso seguir sabiendo detalles de la vida del actor y le consultó si actualmente está saliendo con alguien. Fue ahí cuando confesó su preferencia por las relaciones abiertas.

Aseveró que Colombia es un país de infieles y que lo mejor es ser honestos y decir “ya no puedo ser infiel y me beso con varias personas”. Según dijo, no quiere nada serio porque no está preparado para afrontar una relación así, oficialmente.

En la entrevista Restrepo Zapata también habló de su nuevo look. Aseguró que se pintó el cabello de color claro porque quería un cambio tras el final de ‘La casa de los famosos’ y recordó que siempre le ha gustado hacerse cosas en el pelo.

