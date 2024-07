En redes sociales habían creído que Óscar Curi, reconocido ‘tiktoker’ peruano, había muerto. Los rumores no eran tan descabellados por las condiciones que rodeaban la situación, pero se mostró nuevamente en redes sociales para aclararlos.

Y es que desde el 14 de mayo el ‘influencer’ había desaparecido de redes sociales, hasta hace dos días, cuando nuevamente mostró su rostro en redes sociales y señaló que no está muerto, ni se accidentó, como especulaban muchos seguidores.

¿Quién es Óscar Curi, ‘influencer’ que habían dado por muerto?

El creador de contenido es peruano y tiene 21 años y hace contenido de viajes en diferentes países. Acumula millones de vistas en sus videos en los que muestra sus experiencias alrededor del mundo.

La última grabación que había publicado lo mostraba a él mostrando la comida callejera de la India. Y antes había publicado otros en los que aconsejaba no ir a ese país, además de registrar su experiencia en un hospital luego de haberse intoxicado con esta gastronomía, que carece de condiciones de higiene.

“No coman comida callejera en la India. Fue lo más extremo, lo más horrible de toda mi vida. Es una tontería y comer eso te da una sentencia al cielo”, fueron parte de sus palabras durante un video en el que mostró su hospitalización luego de un fuerte dolor de estómago.

¿Por qué desapareció Óscar Curi?

Con su video de regreso, hace dos días, el creador de contenido puso fin a los chismes que indicaban que él había muerto, unos afirmaban que en un accidente automovilístico, otros que quemado, pero él dijo que se alejó de las redes sociales por más de un mes debido a que tuvo situaciones personales.

Aunque no quiso revelar exactamente la situación, la mayoría de sus seguidores se enteraron de que su mamá falleció y a causa del luto no pudo seguir creando contenido.

Sin embargo, él no aclaró bien la situación, pero sí dejó claro que está vivo y con su perro en Lima, ciudad en la que actualmente vive.

“Volví, pero solamente para decirles que han pasado cosas en mi vida últimamente. Es algo privado. Quiero aclarar que no estoy muerto, estoy vivo. […] No publiquen cosas que no, dicen que morí en un accidente, quemado, secuestrado, no sé por qué dicen esas cosas”, dijo.

