El cantante de música popular contó en ‘La Red’ que a la mañana siguiente amaneció con fiebre alta, así que se preocupó: presintiendo que era coronavirus, sacó una loción e intentó olerla, pero no pudo, pues había perdido el olfato.

Yeison añadió que gracias a una prueba de COVID-19 confirmó que se había contagiado, por lo que comenzó una cuarentena de 14 días que no resultó nada fácil.

“Me dio bastante duro el COVID-19. El día 6 o 7 ya empecé a sentir que no podía respirar”, manifestó el artista al programa y agregó que sintió mucho dolor en el pecho, sobre todo cuando tosía.

“Hubo un día, como el 8 o 9, que me puse a llorar porque me estaba sintiendo muy mal y no sabía qué iba a pasar conmigo. Tú ves noticias y noticias, y dices: ‘p%&@, ¿será que me voy a morir yo también?'”, manifestó Yeison Jiménez al mismo espacio de farándula.