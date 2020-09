En entrevista con ‘La Red’, la actriz contó que hace varios años tuvo “una batalla muy grande con el cigarrillo” hasta que finalmente, cuando su carrera como actriz empezó a despegar, decidió dejar de fumar.

Lamentablemente, según su testimonio al programa, ella comenzó a sentir ansiedad y empezó a comer de manera compulsiva hasta desarrollar un trastorno por atracones. Ella explicó en qué consiste esto:

“Tú pierdes la posibilidad de elegir lo que comes o no, y es un trastorno muy fuerte porque comes y no puedes parar, nada es suficiente. (…) Muchas veces terminé en la clínica con lavados [de estómago], con miles de cosas”.