View this post on Instagram

Les dije que íbamos a montar el #Desmadre 🔥🔥🔥 Aquí les dejo un pedacito del cierre de la gira @posadarecords_ 40 años 🙈🙈🙈 Si saben cómo nos ponemos 🙈🙈🙈 @jessiuribe3 @paolajarapj @jhonalexcastano @pipebueno @charritonegrooficial @francypopular Donde nos unamos otro poquito ya les dije 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🔥🔥🔥