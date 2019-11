Lo que comenzó toda la discusión fue el original cartel que el artista exhibió en plena marcha este jueves, el cual tuvo más de 1.500 reacciones, 7.300 réplicas y casi 28.000 ‘Me gusta’.

Después publicó una caricatura que comenzó a calentar los ánimos especialmente con los uribistas:

Lo siguiente que trinó ya daba cuenta que la pelea estaba cazada: “Después hablamos uribestias”, dijo.

A lo largo de la jornada, Díaz continuó replicando mensajes muy directos contra el Gobierno y el presidente:

Hablò el títere de Duque: el tal paro no https://t.co/SuFxF66YdV le importa el clamor de la gente. Solo habla de represion .Sin guerra no tiene programa ni va a hacer nada. Inepto!

Tal sería la andanada de insultos, que hacia la noche volvió a explotar con un trino que tuvo casi la misma repercusión que el de su cartel, pronunciando una fuerte frase y añadiendo: “Quiero un país distinto al que me ha tocado vivir con esas ratas de políticos de derecha que ustedes apoyan”.

Me valen tres hectáreas de mierda sus insultos! Quiero un país distinto al que me ha tocado vivir con esas ratas de políticos de derecha que ustedes apoyan! Ya no mas Uribismo! Nunca más!

