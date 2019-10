No obstante, lo primero que hay que mencionar es que la expareja no se ha referido al respecto, ni para confirmar la veracidad de la escena sexual, ni para desmentir que sean ellos los que salen ahí; así como tampoco para denunciar violación a su intimidad.

Se desconoce, incluso, quién hizo público el video y empezó a viralizar los pantallazos en los que se ve a un hombre y una mujer desnudos en distintas posiciones sexuales.

Lo cierto es que esta es la segunda vez que el vocalista de Kvrass es tendencia en dicha red social por temas relacionados con la mamá de sus hijos. Cabe recordar que la primera ocasión que se popularizó en Twitter fue en 2018 cuando descubrió que ella le era infiel con su amigo ‘el Nene’ Carrascal, que para el momento de los hechos además era su acordeonero.

Mientras Yader y Anny deciden si se refieren a su supuesta grabación íntima, el asunto sigue moviéndose en la red social y las imágenes (algunas censuradas) aparecen al buscar no solo el nombre del artista, sino del grupo musical en el que canta, pero este medio se abstiene de publicarlas.

Portales como Blog Vallenato también han evitado mostrar en su sitio web las tomas que circulan, pero otros del estilo de Vallenato y más na’ y Primera Línea sí han compartido algunas. Asimismo decenas de tuiteros las siguen replicando en sus cuentas.

Aquí solo dejamos unos de los mensajes que han trinado y no incluyen las imágenes, y un post de Blog Vallenato en el que exhibieron que Yader, incluso, estuvo entre las primeras 10 tendencias de Twitter en Colombia por este asunto, e indicaron que las tomas sexuales también están “rotando a través de grupos y cadenas de WhatsApp”.

Yo no sé cual es el bendito afán de hacer videos íntimos, eso es delicado y la gente no aprende. Aunque eso no me asombra,lo que si me 😱es que yo no sabía que yader era calvo 😨

— Senica Cobo Oñate (@senicajose) October 22, 2019