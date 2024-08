En los últimos días ,un video suyo la puso en el ojo del huracán, pues varios seguidores la acusaron de consumir drogas.

Martínez se comprometió con el Cacique en 2012, tras una romántica propuesta en un viaje a París, pero la historia de amor quedó destruida luego de la trágica muerte del cantante. Desde entonces, la mujer decidió salir del país, pero sigue recordando constantemente a su gran amor.

La última polémica en la que se vio envuelta sucedió luego de que publicara un video mientras disfrutaba de un día de piscina en Estados Unidos. Algunos internautas señalaron que tenía unas manchas blancas en la nariz, lo que podría indicar consumo de cocaína, por lo que la acusaron de tener un problema con las drogas.

Tras los señalamientos, la mujer no se quedó callada y se defendió en sus historias de Instagram, afirmando que se trataba de una mancha de bloqueador solar. Además, aprovechó para rechazar los comentarios que también difamaban a Diomedes:

“Las personas se esconden detrás de un teléfono y hubo un comentario que sí me molestó porque nombró a Diomedes y eso no se hace. Me ofendió. Es inaceptable que se use el nombre de Diomedes para atacar mi reputación. La memoria de mi exesposo merece respeto”, expresó la mujer.