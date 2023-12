Diomedes Díaz tuvo 21 hijos con 13 mujeres distintas. Una de ellas es Consuelo Martínez, con quien el ‘Cacique de La Junta’ tuvo 3 hijos y fue su última pareja sentimental antes de fallecer el 22 de diciembre de 2013 en su casa en Valledupar.

(Vea también: Hijo de Diomedes Díaz hizo anuncio por conmemoración de los 10 años de la muerte de su papá)

Por tratarse hoy de una fecha conmemorativa para la familia Díaz, la viuda del cantante vallenato le rindió un homenaje en sus redes sociales, con un melancólico mensaje en el que se notó la falta que le hace Diomedes Díaz en su vida.

“Mi amor, no sé si me escuchas desde tu cielo ni tampoco si ves todo lo que he hecho durante esta década sin ti, 10 largos años donde he edificado un duro camino educando y dando un futuro a nuestros hijos, que crecieron emprendiendo y estudiando”, fueron las primeras líneas del extenso mensaje.