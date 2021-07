La artista se refirió al tema en una conversación que sostuvo con ‘Diva Rebeca’, personaje encarnado por el periodista Omar Vásquez; allí contó que la televisión la ha llevado a vivir varios momentos incómodos.

Al igual que Claudia Bahamón en su universidad y que Mónica Lopera en su trabajo como actriz, Machado se sintió acosada por un sujeto; el acto no pasó a mayores, pero fue sificiente para afectarla emocionalmente.

Viña Machado fue acosada por director de televisión, en Colombia

“Una vez un director me encerró en un baño. […] Yo tengo 2 hermanos mayores, uno de ellos se encargó de enseñarme a dar puños, mi mamá me enseñó a defenderme”, reconoció la famosa ante ‘Diva Rebeca‘, y agregó que esto jamás le pasó en los 13 años que estuvo sobre las pasarelas.

La actriz también comentó que jamás se había sentido ni vulnerable, ni expuesta, pero estando en Bogotá y luego de haber firmado un contrato para un proyecto, el sujeto la condujo hasta el cuarto, supuestamente para hablarle de una escena.

“Yo me puse como una fiera. […] Le dije: ‘Sí señor, pero me puede hablar de esto en la cocina’. Me puse muy nerviosa y me azaré. Afortunadamente yo soy grande, soy alta, eso hace que tenga la energía un poco más arriba“, reconoció la artista, quien confesó si realmente se lleva mal con Marbelle.

En medio de la situación, Viña se dio cuenta de que lo que hizo el hombre no estaba bien, ella se puso brava, terminó de grabar y no volvió a trabajar en la producción, de la que detalló era un unitario (o seriado).

¿Viña Machado recuerda al director que la acosó?

“Yo no me sé la cara del hombre. No sé cómo se llama el señor. No tengo registro fotográfico de él en mi memoria. […] No hubo un abuso, pero sí hubo la intención”, le explicó la modelo al personaje, dejando claro que bloqueó el recuerdo del acosador.

Luego de explicar lo sucedido, Machado reconoció que por situaciones como esa ella nunca se tomó un trago cuando vivió fuera del país, pues ella tenía una responsabilidad consigo misma y, para cumplirla, necesitaba estar en sus cinco sentidos.

Aquí, el segmento de la entrevista en que la famosa habla de lo ocurrido: