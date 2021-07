En su momento, Giraldo explicó que con la comediante le tocaba comportarse como una especie de policía, pues ella habría hecho trampa en uno de los retos y esto no quedó registrado en cámaras.

A propósito del tema, Viña Machado habló con ‘Diva Rebeca’ y, con algo de recelo, dio su punto de vista al respecto, pues varios televidentes no creyeron en la versión que dio Carla Giraldo y se quedaron con lo que dijo la humorista.

(Vea también: Carla Giraldo: quién es su pareja, su exnovia, sus papás, y más datos)

“Eso lo dijo Carla, no lo dije yo”, empezó aclarando la actriz de ‘Enfermeras’, y ‘Diva’ replanteó la pregunta: “¿Usted la vio [a Liss] haciendo trampa?”, a lo que la artista respondió:

“Yo vi un par de cosas desde el balcón, que yo no hubiese hecho. A mí no me da la sagacidad de echarle sal a una vaina después de que dicen: ‘Alcen las manos’. Yo no soy tan astuta”.