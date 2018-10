En lugar de decirle algo bonito, Pipe bueno le comenzó a cantar un tema de su autoría: ‘Confesión’. “Por eso yo te voy a llamar, porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero… y antes que el ego el corazón está primero”.

Y terminó la estrofa: “Y no me importa ya, si no me quieres más, no, no”, a lo que Amparo respondió: “Yo sí te quiero”, al tiempo que se acercó a darle un beso a Pipe en la mejilla.