A punta de pura actitud y con una voz que en algo se le parecía a la de la mexicana, la participante obtuvo el voto unánime de los jurados, pero lo que llamó la atención fue el comentario final de Amparo, cuando la concursante abandonaba el escenario.

Lo que quiso decir Grisales era que la imitadora tenía las piernas demasiado gruesas, mientras que la cantante mexicana las tiene delgadas y torneadas.

Esta fue la presentación y el comentario ‘ácido’ de Amparito Grisales:

Mientras tanto, en redes sociales los usuarios no dejaron pasar por alto la actitud y la pinta de la concursante:

Si van a ser de Yo Me Llamo Thalia y no hacen el me oyen, me escuchan…. No se llaman, fin. #YoMeLlamo

— Mariana (@petitvleu) October 4, 2018