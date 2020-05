View this post on Instagram

Que felicidad tan grande contarle a todos ustedes que voy a ser papá por segunda vez!!! #deZubiriaVidal #2 ❤❤❤❤ @danielavidalmarin que felicidad tan grande hacer esta familia contigo, te amo! #siennadezubiriavidal vas a ser hermana mayor, te adoro! #juanadez y #miladez de viene un hermanit@!!!