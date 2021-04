Hace un par de semanas, antes de que se conociera que Lina Tejeiro se había reinfectado de coronavirus, la actriz llanera respondió algunas preguntas y comentarios de sus seguidores en Instagram.

Una mujer le comentó a Lina que la mamá del hijo de su novio le escribía mensajes de odio por redes sociales, a lo que ella contestó:

“Uno da siempre lo que tiene en su corazón, y ella claramente está llena de odio. Las personas así como ella, porque viví tu proceso, me producen tanta lástima, pobrecita”.

Estas palabras de Lina Tejeiro pasaron desapercibidas hasta que a Danniela Duque, ex de Andy Rivera, le preguntaron, también en Instagram, si ella es la “tóxica” a la que se refería la artista en ese comentario.

“La verdad no sé, o si es muy obvio o si se refirió a mí, pero hay que analizar la situación para saber realmente quién era la que estaba llena de odio. Lo digo porque también viví tu proceso y a mí no me generaría ni lástima”, zanjó Danniela Duque sobre la supuesta indirecta de Tejeiro.