Aída Victoria Merlano no toleró la acusación que hizo contra ella un usuario de Instagram y se lo hizo saber. Se trata de una persona que comentó una reciente publicación de la barranquillera escribiendo: “Lavando la plata que se robó la mamá”.

La ‘influenciadora’, que hace un par de semanas fue noticia porque le regaló una prótesis a un seguidor para que volviera a caminar, vio el comentario en cuestión y lo rechazó tajantemente. Merlano decidió responderle al usuario invitándolo a reflexionar sobre el calibre de las palabras que estaba usando y manifestando que sus finanzas están completamente en regla.

“Me estás acusando de un delito delicadísimo. ¿Tienes pruebas para sustentarlo ante un juez? No vale el: ‘Es que yo creo’. Tengo todos los contratos con las marcas en orden y las pruebas de cada peso que me he ganado”, le respondió la hija de la excongresista Aída Merlano, que está prófuga de la justicia colombiana.

Sobre la relación que tiene con su madre, Aída Victoria confesó recientemente que habla seguido con ella. La joven aseguró que las charlas con su madre son las típicas que se dan en este tipo de relaciones, que no hay nada oculto detrás de esto. “Ella entiende que yo lo que más quiero es desvincularme de cualquier problema de su vida”, aseguró en una entrevista que ofreció el a comienzos de este mes.

Merlano recibió el apoyo de cientos de personas por la respuesta que le dio al usuario que la acusó de lavar dinero. Así fue como la barranquillera rechazó las palabras contra ella: