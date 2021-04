Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Aída Victoria Merlano contó que hace varios días se puso en contacto con Andrés debido a que su historia la conmovió bastante, por lo que quiso conocerlo un poco más.

“Fue muy loco todo. Nosotros chateamos y a mí se me hizo muy curiosa su historia. Entonces me nació decirle: ‘Estoy organizando un concurso. Si se venden todos los cupos, te regalo la prótasis. El 20 de marzo te doy una respuesta’”, señaló.

Merlano, de igual manera, manifestó en la red social que le pidió a su madre –que está recluida actualmente en una prisión de Venezuela– que prendiera una vela para que todo saliera bien y le pudiera ayudar al joven de 29 años.

Aunque no reveló cuánto dinero ganó con el sorteo, la barranquillera cumplió el sueño de Andrés y consiguió recaudar los 25 millones de pesos que vale la prótasis, con la que el portolopense espera volver a caminar.

“Nunca imagine que me fuera contestar [Aída] y que este día llegaría. Dios me salvó por algo. Ahora toca hacer todas la vueltas de las medias para que me entreguen la prótasis lo más pronto posible”, manifestó Ortiz entre lágrimas.