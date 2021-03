green

Desde que se hizo conocida, Aída Victoria Merlano ha sido el centro de varias polémicas, empezando por la fuga de su mamá, condenada por los delitos corrupción al sufragante (compra de votos), concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Luego Aída Victoria ha dado de que hablar por ser polémica en redes y hablar sin tabús del sexo, tema del que asegura quiere ser una experta y dice tener experiencia para ayudar a sus seguidores.

Es por esto que Merlano, quien se desnudó para la revista Soho, habla sin indirectas sobre los juguetes sexuales. En el pasado mostró su juguete sexual favorito y reveló que se masturba seguido.

Este domingo, por medio de una historia de Instagram, la joven contó que perdió su ‘satisfyer’, el juguete sexual más vendido en los últimos tiempos en todo el mundo, el cual cumple una función de succionar el clítoris.

Aída Victoria Merlano cuenta que perdió su ‘satisfyer’ en un hotel

“Si piensas que estás teniendo un mal día, te cuento una historia triste. Ayer abrí mi maleta y cuando fui a buscar mi ‘satisfyer’ no estaba”, expresó Aída Victoria Merlano.

“Lo dejé en el hotel. No perdí un juguete, perdí un amigo fiel y abnegado”, agregó en dicha red social.

Como duele perder las amistades🤣 pic.twitter.com/nujIR2C0mx — Ana (@PuraCensura) March 29, 2021

Después de esto, la ‘influenciadora’ respondió algunas preguntas de sus seguidores y allí le cuestionaron sobre la pelea por paternidad entre Andrea Valdiri y Lowe León.

“Lowe es mi amigo, me cae superbién, pero yo no compro pelea ajena y mucho menos me meto en lo que no me importa”, respondió sobre este tema.