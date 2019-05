View this post on Instagram

#EntretenimientoAunClic ¿Alguna vez te han dicho que no? A la YouTuber Luisa Fernada W le dijeron que no en el Factor X, hace ya algunos años. Pero hay que aclarar que este video lo grabó ella intencionalmente y de forma actuada para hacer reír a su público, pues en ese entonces ella se dedicaba a realizar ese tipo de contenido cómico. Lo paradójico es que, pese a que José Gaviria le aconsejó otra cosa, años después @luisafernandaw sí terminó dedicándose a la música en serio, pues ya ha sacado varios sencillos musicales y ahora es invitada a los premios musicales más importantes entre latinos, como los Billboard. La joven toma clases de técnica vocal y ahora enfoca su carrera en la música, ¿ejemplo de que los sueños se hacen realidad? •••••• #musica #luisafernandaw #canto #factorx #colombia #andreaserna #josegaviria #canto #talento #sueños #news #aunclic